Статистика ударов поединка Фьюри – Усик: Александр бил меньше, но точнее

Александр Усик полностью превзошел Тайсона Фьюри по статистике ударов в реванше.

Усик уступил Фьюри по количеству джебов и прямых ударов, но превзошел оппонента в точности.

Тайсон нанес на 86 панчей больше, но украинец имеет больше точных попаданий – 179 против 144.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.

Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Дюбуа – следующий?

💰 Сколько Усик и Фьюри заработали за реванш?