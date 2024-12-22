Статистика ударов поединка Фьюри – Усик: Александр бил меньше, но точнее
Александр Усик полностью превзошел Тайсона Фьюри по статистике ударов в реванше.
Усик уступил Фьюри по количеству джебов и прямых ударов, но превзошел оппонента в точности.
Тайсон нанес на 86 панчей больше, но украинец имеет больше точных попаданий – 179 против 144.
Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.
Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Дюбуа – следующий?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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