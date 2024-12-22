Джейсон Стэйтем приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Усик и Фьюри

Кинозвезда Джейсон Стэйтем посетит поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Британский актер приехал на арену в Эр-Рияде вместе с женой Роузи Хантингтон-Уайтли.

Поединок Усика и Фьюри состоится не ранее 02:00 по московскому времени.

Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?

Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои. Главный поединок – не раньше 01:30 по мск