Джейсон Стэйтем приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Усик и Фьюри
Кинозвезда Джейсон Стэйтем посетит поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Британский актер приехал на арену в Эр-Рияде вместе с женой Роузи Хантингтон-Уайтли.
Поединок Усика и Фьюри состоится не ранее 02:00 по московскому времени.
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои. Главный поединок – не раньше 01:30 по мск
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем