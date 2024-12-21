Фьюри приехал на арену в Эр-Рияд на реванш с Усиком
Тайсон Фьюри приехал на арену в Эр-Рияде, где пройдет его бой с Александром Усиком.
Поединок состоится через несколько часов.
Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои. Главный поединок – не раньше 01:30 по мск
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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