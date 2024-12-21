Усик приехал на арену в Эр-Рияде на реванш с Фьюри
Александр Усик приехал на арену в Эр-Рияде, где пройдет его бой с Тайсоном Фьюри.
Поединок состоится через несколько часов.
Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои. Главный поединок – не раньше 01:30 по мск
Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
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