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Усик приехал на арену в Эр-Рияде на реванш с Фьюри

Александр Усик приехал на арену в Эр-Рияде, где пройдет его бой с Тайсоном Фьюри.

Поединок состоится через несколько часов.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Усик − Фьюри 2, Богачук − Дэвис и другие бои. Главный поединок – не раньше 01:30 по мск

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер DAZN Boxing
logoАлександр Усик
Усик – Фьюри
logoбокс
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