Пользователи Спортса’’ считают, что Усик победит Фьюри в реванше

В ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии пройдет бой за титулы WBA, WBC и IBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри .

Пользователи Спортса’’ считают, что победит Усик – за этот вариант в нашем опросе (поучаствовало 28 тысяч пользователей) проголосовало 51%.

Интересно, что перед первым боем, который прошел в мае-2024 и завершился победой Усика, большинство проголосовало за Фьюри.

Теперь в его успех верит 41%. За ничью отдали голоса 8% пользователей.

Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри начнется не раньше 01:30 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне .

Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше

Реванш Усика и Фьюри уже удивил: взвешивание в одежде, стердаун на 10 минут, 25 кг разницы