Пользователи Спортса’’ считают, что Усик победит Фьюри в реванше
В ночь на 22 декабря в Саудовской Аравии пройдет бой за титулы WBA, WBC и IBO в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Пользователи Спортса’’ считают, что победит Усик – за этот вариант в нашем опросе (поучаствовало 28 тысяч пользователей) проголосовало 51%.
Интересно, что перед первым боем, который прошел в мае-2024 и завершился победой Усика, большинство проголосовало за Фьюри.
Теперь в его успех верит 41%. За ничью отдали голоса 8% пользователей.
Реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри начнется не раньше 01:30 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше
Реванш Усика и Фьюри уже удивил: взвешивание в одежде, стердаун на 10 минут, 25 кг разницы
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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