Алекс Перейра: «Очень доволен встречей с UFC. Как думаешь, сказать им?»
Алекс Перейра остался доволен встречей с руководством UFC.
«Только что встретились с руководством UFC в Лас-Вегасе. Очень доволен тем, как все прошло. Как думаешь, сказать им?», – обратился Алекс Перейра к своему тренеру.
В 2024 году Перейра провел три боя, нокаутировав Джамала Хилла, Иржи Прохазку и Халила Раунтри.
Аспиналл хочет боя Перейры и Анкалаева: «Борец и левша против нокаутера − столкновение стилей»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FULL SEND MMA
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