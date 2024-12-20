Фьюри − о 10-минутном стердауне с Усиком: «Все разговоры закончены. Я сделаю ему больно»

Тайсон Фьюри высказался о 10-минутной битве взглядов с Александром Усиком.

«Все разговоры закончены. Я здесь, чтобы сделать Усику больно и устроить хорошее шоу. О чем мы говорили во время стердауна? Ничего такого.

Просто несли всякую ерунду. Все это не имеет значения, пока не окажешься на ринге в вечер боя», − сказал боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри , который 21 декабря подерется с Александром Усиком .

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