Фьюри − о 10-минутном стердауне с Усиком: «Все разговоры закончены. Я сделаю ему больно»
Тайсон Фьюри высказался о 10-минутной битве взглядов с Александром Усиком.
«Все разговоры закончены. Я здесь, чтобы сделать Усику больно и устроить хорошее шоу. О чем мы говорили во время стердауна? Ничего такого.
Просто несли всякую ерунду. Все это не имеет значения, пока не окажешься на ринге в вечер боя», − сказал боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, который 21 декабря подерется с Александром Усиком.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: iFL TV
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