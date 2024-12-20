Взвешивание перед вечером бокса в Эр-Рияде: Усик легче Фьюри и другие бои
21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).
За сутки до турнира состоялась традиционная церемония взвешивания.
Результаты взвешивания:
Александр Усик (102,5 кг) – Тайсон Фьюри (127,4 кг);
Мозес Итаума (112,9 кг) − Демси Маккин (113,9 кг);
Сергей Богачук (69,44 кг) – Исмаэл Дэвис (69,67 кг);
Джонни Фишер (109,36 кг) − Дэйв Аллен (116,84 кг);
Питер Макгрэйл (58,88 кг) − Рис Эдвардс (58,55 кг).
Официальной трансляции в России не будет, турнир покажут платформы DAZN и ESPN+. Начало главного боя − не раньше 01:30 по мск в ночь на 22 декабря.
Почему для бокса так важны реванши
Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий