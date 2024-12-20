21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).

За сутки до турнира состоялась традиционная церемония взвешивания.

Результаты взвешивания:

Александр Усик (102,5 кг) – Тайсон Фьюри (127,4 кг);

Мозес Итаума (112,9 кг) − Демси Маккин (113,9 кг);

Сергей Богачук (69,44 кг) – Исмаэл Дэвис (69,67 кг);

Джонни Фишер (109,36 кг) − Дэйв Аллен (116,84 кг);

Питер Макгрэйл (58,88 кг) − Рис Эдвардс (58,55 кг).

Официальной трансляции в России не будет, турнир покажут платформы DAZN и ESPN+. Начало главного боя − не раньше 01:30 по мск в ночь на 22 декабря.

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