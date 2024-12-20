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Взвешивание перед вечером бокса в Эр-Рияде: Усик легче Фьюри и другие бои

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, в главном бою которого за титулы WBA, WBC и WBO в тяжелом весе подерутся Александр Усик (22-0) и Тайсон Фьюри (34-1-1).

За сутки до турнира состоялась традиционная церемония взвешивания.

Результаты взвешивания:

  • Александр Усик (102,5 кг) – Тайсон Фьюри (127,4 кг);

  • Мозес Итаума (112,9 кг) − Демси Маккин (113,9 кг);

  • Сергей Богачук (69,44 кг) – Исмаэл Дэвис (69,67 кг);

  • Джонни Фишер (109,36 кг) − Дэйв Аллен (116,84 кг);

  • Питер Макгрэйл (58,88 кг) − Рис Эдвардс (58,55 кг).

Официальной трансляции в России не будет, турнир покажут платформы DAZN и ESPN+. Начало главного боя − не раньше 01:30 по мск в ночь на 22 декабря.

Почему для бокса так важны реванши

Лучшие тяжи в истории бокса: где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
logoбокс
logoТайсон Фьюри
Усик – Фьюри
logoАлександр Усик
logoСергей Богачук
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