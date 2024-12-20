Бивол − об Усике и Фьюри: «В плане скиллов мне больше нравится Александр − это советская школа бокса»

Дмитрий Бивол заявил, что поддерживает Александра Усика в противостоянии с Тайсоном Фьюри.

«Кто мне из них больше нравится? В плане скиллов − Усик. Потому что это советская школа бокса. Я вижу, как он двигается, вижу его силу и удары. Я понимаю это. Так что в плане скиллов мне больше нравится Усик», − сказал боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол .

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