Шакур Стивенсон: «Против Усика сложно выстоять, но я дам 55% на 45% в пользу Фьюри»
Шакур Стивенсон сделал прогноз на реванш между Фьюри и Усико.
«Усик – отличный, против него сложно выстоять все 12 раундов. Мое мнение – 55% на 45% в пользу Фьюри. Ему нужно просто прийти в форму и оставаться сосредоточенным на протяжении всего боя», – сказал Шакур Стивенсон.
Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.
Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут третий бой, если Фьюри победит в реванше
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Шакура Стивенсона
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