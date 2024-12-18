Шакур Стивенсон: «Против Усика сложно выстоять, но я дам 55% на 45% в пользу Фьюри»

Шакур Стивенсон сделал прогноз на реванш между Фьюри и Усико.

«Усик – отличный, против него сложно выстоять все 12 раундов. Мое мнение – 55% на 45% в пользу Фьюри. Ему нужно просто прийти в форму и оставаться сосредоточенным на протяжении всего боя», – сказал Шакур Стивенсон .

Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут третий бой, если Фьюри победит в реванше