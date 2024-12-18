Кубрат Пулев может подраться с Джарреллом Миллером

Кубрат Пулев может провести бой против 36-летнего Джаррелла Миллера.

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх пообещал Пулеву и Миллеру , что организует их бой в Саудовской Аравии в первом квартале 2025 года.

Кубрат Пулев 7 декабря 2024 года победил единогласным решением судей Мануэля Чарра и выиграл регулярный пояс WBA.

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