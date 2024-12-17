Финальный рейтинги UFC в 2024 году: Бакли − шестой в полусреднем весе, Колби упал на три позиции, Альварес дебютировал в топ-15 легкого веса
Хоакин Бакли обошел Иэна Гэрри в рейтинге полусреднего веса UFC.
По итогам турнира UFC on ESPN 63 были составлены финальные в 2024 году рейтинги дивизионов промоушена.
Хоакин Бакли, нокаутировавший Колби Ковингтона, занял шестое место в полусреднем весе, опередив Иэна Гэрри и Гилберта Бернса. Ковингтон опустился на девятую строчку.
Манел Капе, нокаутировавший Бруно Силву, поднялся на шестое место в наилегчайшем дивизионе.
Нокаутировавший Драккара Клоуза Йоэль Альварес впервые попал в топ-15 легкого веса.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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