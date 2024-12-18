Александр Усик: «У меня нет злости на Фьюри, только уважение»

Александр Усик оценил поведение Тайсона Фьюри.

«Тайсон говорит меньше, чем раньше. Может, изменился. Или это такая игра. Мне все равно, что он говорит обо мне. У меня нет на него злости, только уважение», – сказал Александр Усик.

Реванш пройдет 21 декабря. В первом бою Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?