Тайсон Фьюри: «Когда Усик пойдет в атаку, я его уничтожу. Нокаутирую засранца»

Тайсон Фьюри уверен, что сможет нокаутировать Александра Усика.

«Я собираюсь нокаутировать этого засранца. В прошлый раз я сделал все отлично, но не получилось. Я точно знаю, что нокаутирую его. Когда он пойдет в атаку, я его уничтожу», – сказал Тайсон Фьюри.

В мае-2024 Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря.

Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?