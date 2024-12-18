Тайсон Фьюри: «Когда Усик пойдет в атаку, я его уничтожу. Нокаутирую засранца»
Тайсон Фьюри уверен, что сможет нокаутировать Александра Усика.
«Я собираюсь нокаутировать этого засранца. В прошлый раз я сделал все отлично, но не получилось. Я точно знаю, что нокаутирую его. Когда он пойдет в атаку, я его уничтожу», – сказал Тайсон Фьюри.
В мае-2024 Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей. Реванш состоится 21 декабря.
Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем