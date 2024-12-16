Фьюри рассчитывает на трилогию с Усиком: «21 декабря я побью его, а потом будет третий бой»

Тайсон Фьюри хочет трилогию с Александром Усиком.

«Третий бой? 21-го декабря я побью Усика , а потом будет еще один поединок. Это должна быть трилогия», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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