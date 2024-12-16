Усик признался, что воровал в детстве: «Крал яблоки, торты, шоколад. Тогда бы я украл все!»
«В юности я много крал, потому что рос на улице. Мы крали яблоки, шоколад, торты. Сейчас я понимаю, что воровать плохо, но тогда... да я бы украл все!
Теперь мой сын Кирилл говорит: «Эй, папа, я хочу украсть эти шоколадки». Я запрещаю: «У тебя есть деньги, чтобы заплатить за них. Я не хочу, чтобы ты воровал».
Я должен запрещать ему это делать. Есть десять заповедей, по которым мы должны жить. Одна из них – не укради», – признался чемпион мира по боксу Александр Усик в интервью Daily Mail.
Напомним, 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
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