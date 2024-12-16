Майк Тайсон: «Усик – лучший тяжеловес мира. Но я буду болеть за Фьюри, потому что его отец дал ему мое имя»

Майк Тайсон поддержит Тайсона Фьюри в поединке с Александром Усиком.

«Усик – лучший тяжеловес в мире на данный момент. Но я надеюсь, чтобы Фьюри победит.

Почему? Я его фанат. Его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон .

Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии.

Александр Усик: «Боги решили, что я одолею Фьюри решением судей. Если смогу его нокаутировать, то сделаю это»

Сравниваем лучших тяжеловесов в истории бокса – по силе, карьере, вкладу в культуру. Где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?