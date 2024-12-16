Майк Тайсон: «Усик – лучший тяжеловес мира. Но я буду болеть за Фьюри, потому что его отец дал ему мое имя»
Майк Тайсон поддержит Тайсона Фьюри в поединке с Александром Усиком.
«Усик – лучший тяжеловес в мире на данный момент. Но я надеюсь, чтобы Фьюри победит.
Почему? Я его фанат. Его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас», – сказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии.
Александр Усик: «Боги решили, что я одолею Фьюри решением судей. Если смогу его нокаутировать, то сделаю это»
Сравниваем лучших тяжеловесов в истории бокса – по силе, карьере, вкладу в культуру. Где место Усика среди Али, Тайсона и других титанов?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Mirror
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