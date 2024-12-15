Александр Усик: «Если будет возможность нокаутировать Фьюри, я ею воспользуюсь»
Александр Усик высказался о реванше против Тайсона Фьюри.
«Проще точно не будет. Думаю, будет сложнее. Я всегда настраивался на трудную борьбу. Мне не нужно, чтобы было легче. В первом бою против Фьюри небесные силы решили, что я выиграю решением судей. Но если у меня будет возможность нокаутировать Фьюри в реванше, я ею воспользуюсь», – сказал Александр Усик в интервью для Daily Mail.
Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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