Александр Усик: «Если будет возможность нокаутировать Фьюри, я ею воспользуюсь»

Александр Усик высказался о реванше против Тайсона Фьюри.

«Проще точно не будет. Думаю, будет сложнее. Я всегда настраивался на трудную борьбу. Мне не нужно, чтобы было легче. В первом бою против Фьюри небесные силы решили, что я выиграю решением судей. Но если у меня будет возможность нокаутировать Фьюри в реванше, я ею воспользуюсь», – сказал Александр Усик в интервью для Daily Mail.

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Реванш Усика и Фьюри – но уже не за абсолюта. Королевское окончание года