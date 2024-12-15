  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Фьюри – о возможном возвращении Кличко: «Это из-за денег. Владимир, наверное, уже много потратил»
4

Фьюри – о возможном возвращении Кличко: «Это из-за денег. Владимир, наверное, уже много потратил»

Тайсон Фьюри считает, что Владимир Кличко хочет вернуться в бокс из-за денег.

«Он возвращается не из-за того, что хочет побить рекорд Джорджа Формана. Боксеры возвращаются только из-за денег.

Если бы все было так, то он мог просто подраться с Мануэлем Чарром за титул WBA. Но такие бои не принесут денег, поэтому он не ищет их. Владимир, наверное, уже много потратил. Ему 48 лет, он долгое время вне бокса», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Фьюри – о возвращении Кличко: «Не верю, что он хочет побить рекорда Формана. Только ради денег»

Рой Джонс поддержал реванш Кличко и Фьюри: «Думаю, у Владимира есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Daily Express
logoбокс
logoТайсон Фьюри
logoВладимир Кличко
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Турки Аль эш-Шейх хочет провести реванш Владимира Кличко и Тайсона Фьюри
44 декабря, 07:24
50 лучших боев в истории бокса
11 октября, 17:00
Владимир Кличко: «Усик – самый талантливый и техничный боксер современности. Но у Фьюри преимущество в габаритах. Скрестил пальцы»
718 мая, 22:09
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Шлеменко хочет взять реванш у американца Ханниката: «Знаю, почему тогда проиграл»
220 минут назад
АСА 182: Одилов – Ибрагимов и другие бои
159 минут назадLive
Представитель Емельяненко: «Федор перенес операцию на плече. Возможно, что он больше не будет драться»
8сегодня, 15:34
Шлеменко рассмеялся, узнав, что Токов хочет реванш: «Что, понял теперь, зачем ему нужны эти реванши?! А мне зачем? Теперь пусть даст мне больше денег, тогда поговорим»
8сегодня, 14:30
Каб Суонсон готов к бою с Корейским Супербоем: «Знаю, что фанаты были бы в восторге от этого поединка»
7сегодня, 13:44
Александр Шлеменко: «Удивляет, как один судья мог увидеть победу Токова»
3сегодня, 13:25
Даниэль Кормье: «Бакли – настоящая проблема в полусреднем весе»
9сегодня, 12:44
Александр Шлеменко: «Федор Емельяненко со своей командой развернулся ко мне одним местом»
6сегодня, 11:50
Усик – о подготовке к бою с Фьюри: «Хожу на руках по 15 минут, могу находиться под водой 10 минут»
18сегодня, 11:22
Уайт – о прощальном бое Порье: «Мы в середине переговоров»
1сегодня, 11:04
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем