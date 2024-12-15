Фьюри – о возможном возвращении Кличко: «Это из-за денег. Владимир, наверное, уже много потратил»

Тайсон Фьюри считает, что Владимир Кличко хочет вернуться в бокс из-за денег.

«Он возвращается не из-за того, что хочет побить рекорд Джорджа Формана . Боксеры возвращаются только из-за денег.

Если бы все было так, то он мог просто подраться с Мануэлем Чарром за титул WBA. Но такие бои не принесут денег, поэтому он не ищет их. Владимир, наверное, уже много потратил. Ему 48 лет, он долгое время вне бокса», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Фьюри – о возвращении Кличко: «Не верю, что он хочет побить рекорда Формана. Только ради денег»

Рой Джонс поддержал реванш Кличко и Фьюри: «Думаю, у Владимира есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело»