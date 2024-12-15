Фьюри – о возможном возвращении Кличко: «Это из-за денег. Владимир, наверное, уже много потратил»
Тайсон Фьюри считает, что Владимир Кличко хочет вернуться в бокс из-за денег.
«Он возвращается не из-за того, что хочет побить рекорд Джорджа Формана. Боксеры возвращаются только из-за денег.
Если бы все было так, то он мог просто подраться с Мануэлем Чарром за титул WBA. Но такие бои не принесут денег, поэтому он не ищет их. Владимир, наверное, уже много потратил. Ему 48 лет, он долгое время вне бокса», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Фьюри – о возвращении Кличко: «Не верю, что он хочет побить рекорда Формана. Только ради денег»
Рой Джонс поддержал реванш Кличко и Фьюри: «Думаю, у Владимира есть шанс. Все зависит от того, насколько состарилось его тело»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Daily Express
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем