Владимир Кличко: «Усик – самый талантливый и техничный боксер современности. Но у Фьюри преимущество в габаритах. Скрестил пальцы»
Владимир Кличко верит в победу Усика в поединке с Фьюри.
«У Тайсона Фьюри преимущество в габаритах и длине рук, Александр Усик – самый талантливый и техничный боксер современности. Он доказал это в первом тяжелом весе и супертяжелом.
Посмотрите на его бои с Энтони Джошуа – он справился с тем, кто был неподвластен. И он справится сегодня. Держу пальцы скрещенными», – заявил экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.
Усик и Фьюри наконец-то встретятся (хотя бы с третьей попытки!). Ждем нового абсолюта в тяжах – спустя 25 лет