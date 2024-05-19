Владимир Кличко: «Усик – самый талантливый и техничный боксер современности. Но у Фьюри преимущество в габаритах. Скрестил пальцы»

Владимир Кличко верит в победу Усика в поединке с Фьюри.

«У Тайсона Фьюри преимущество в габаритах и длине рук, Александр Усик – самый талантливый и техничный боксер современности. Он доказал это в первом тяжелом весе и супертяжелом.

Посмотрите на его бои с Энтони Джошуа – он справился с тем, кто был неподвластен. И он справится сегодня. Держу пальцы скрещенными», – заявил экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

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