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Фьюри – о возвращении Кличко: «Не верю, что он хочет побить рекорда Формана. Только ради денег»

Тайсон Фьюри высказался о возможном возвращении Владимира Кличко.

«Не верю, что это для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Это только ради денег.

Он бы просто пошел за регулярным титулом WBA и подрался с Мануэлем Чарром или кем-то другим, но это не принесет денег. Кличко много потратил, потому что ему 48 лет и он долгое время не занимался боксом», – сказал Тайсон Фьюри.

Кличко-младший в 48 лет хочет вернуться в бокс и подраться за титул. Чего?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Express
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