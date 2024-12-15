Фьюри – о возвращении Кличко: «Не верю, что он хочет побить рекорда Формана. Только ради денег»
Тайсон Фьюри высказался о возможном возвращении Владимира Кличко.
«Не верю, что это для того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана. Это только ради денег.
Он бы просто пошел за регулярным титулом WBA и подрался с Мануэлем Чарром или кем-то другим, но это не принесет денег. Кличко много потратил, потому что ему 48 лет и он долгое время не занимался боксом», – сказал Тайсон Фьюри.
Кличко-младший в 48 лет хочет вернуться в бокс и подраться за титул. Чего?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Express
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