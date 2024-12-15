Каб Суонсон готов к бою с Корейским Супербоем: «Знаю, что фанаты были бы в восторге от этого поединка»
Каб Суонсон готов провести еще один поединок в UFC.
«Бой с Ду Хо Чоем? Я знаю, что фанаты были бы в восторге от него. Такому вызову было бы трудно отказать», – признался боец UFC Каб Суонсон.
Напомним, Суонсон победил Билли Карантильо в поединке на UFC on ESPN 63.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
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