Вячеслав Борщев подерется с Томом Ноланом на UFC 312 8 февраля
Вячеслав Борщев проведет бой на UFC 312.
Вячеслав Борщев (8-4) подерется с Томом Ноланом (8-1) 8 февраля.
Борщев в последнем бою победил перуанца Джеймсона Ллонтопа на турнире UFC Vegas 96 в августе-2024.
Борщев – о контракте с UFC: «Я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер журналиста Марселя Дорфа
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