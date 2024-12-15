Вячеслав Борщев подерется с Томом Ноланом на UFC 312 8 февраля

Вячеслав Борщев проведет бой на UFC 312.

Вячеслав Борщев (8-4) подерется с Томом Ноланом (8-1) 8 февраля.

Борщев в последнем бою победил перуанца Джеймсона Ллонтопа на турнире UFC Vegas 96 в августе-2024.

Борщев – о контракте с UFC: «Я сейчас в такой ситуации, что много за меня не выбьешь»