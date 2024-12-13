Мокаев за две минуты задушил соперника с рекордом 5-5 на турнире Brave CF 91

Мухаммад Мокаев выиграл первый бой после возвращения в Brave CF.

В Бахрейне проходит турнир Brave CF , в главном карде которого состоялся поединок в промежуточном весе до 60 килограммов между Мухаммадом Мокаевым (14-0) и Джовинсентом Со (5-5).

Мокаев в первом раунде на второй минуте поймал соперника на удушение Д’Арс.

Напомним, что в июле-2024 Мокаев провел последний бой по контракту с UFC, победив Манела Капе.

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