Мокаев за две минуты задушил соперника с рекордом 5-5 на турнире Brave CF 91
Мухаммад Мокаев выиграл первый бой после возвращения в Brave CF.
В Бахрейне проходит турнир Brave CF, в главном карде которого состоялся поединок в промежуточном весе до 60 килограммов между Мухаммадом Мокаевым (14-0) и Джовинсентом Со (5-5).
Мокаев в первом раунде на второй минуте поймал соперника на удушение Д’Арс.
Напомним, что в июле-2024 Мокаев провел последний бой по контракту с UFC, победив Манела Капе.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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