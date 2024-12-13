Умар выложил фото с Джонсоном: «С легендой»
Умар Нурмагомедов выложил фото с Деметриусом Джонсоном.
«С легендой», − подписал фото боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.
Деметриус Джонсон − бывший чемпион ONE и UFC, в наилегчайшем весе UFC он выиграл 12 титульных боев подряд.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Умара Нурмагомедова
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