Умар выложил фото с Джонсоном: «С легендой»

Умар Нурмагомедов выложил фото с Деметриусом Джонсоном.

«С легендой», − подписал фото боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов.

Деметриус Джонсон − бывший чемпион ONE и UFC, в наилегчайшем весе UFC он выиграл 12 титульных боев подряд.

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