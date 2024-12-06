Волков − о силе ударов Гана: «В первом бою мы дошли до решения, так что не так мощно он бьет»

Александр Волков пошутил о силе удара Сирила Гана.

«Сила удара Сирила? Мы дошли до решения, так что не так сильно он бьет. Сейчас у нас есть хорошая история для реванша. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Тогда я вышел с неправильным планом на бой, но в этот раз все будет иначе», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков , который в ночь на 8 декабря подерется с Сирилом Ганом .

Ган − о Волкове: «У Александра очень тяжелые удары, это большой парень»

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