Трамп – о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее»

Дональд Трамп рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым.

« завершил карьеру с рекордом 29-0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире в Нью-Джерси.

Он очень умный парень. Его ждет большое будущее», – написал в социальных сетях 45-й президент США Дональд Трамп.

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