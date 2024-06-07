Трамп – о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Дональд Трамп Бокс/MMA/UFC

Дональд Трамп рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб завершил карьеру с рекордом 29-0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси.

Он очень умный парень. Его ждет большое будущее», – написал в социальных сетях 45-й президент США Дональд Трамп.

Хабиб Нурмагомедов пожал руку Дональду Трампу после UFC 302

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9 комментариев
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Нравятся мне все эти президенты, особенно до того, как их выберут
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Трамп как опытный банкрот с многократно кинутыми кредиторами понимает перспективы Хабиба в бизнесе )
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ага. все парни, которые колошматят всю жизнь друг друга по голове ооооочень умные.
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Ответ 99cm5djnc4
Особенно ржачно сейчас просматривать видео, как один нынешний президент отказывался от повестки в 2018, а теперь его ТЦКшники похищают людей на улицах и этот президент кричит, что все должны служить!)))
Кхе-кхе, пенсионный возраст поднимать не будем
Кхе-кхе, конституцию менять не будем, кхе-кхе
Кхе-кхе, Португалию догоним и обгоним, кхе-кхе

Ой, в эту игру можно вдвоём играть
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Ответ edem_sandlar
Кхе-кхе, пенсионный возраст поднимать не будем Кхе-кхе, конституцию менять не будем, кхе-кхе Кхе-кхе, Португалию догоним и обгоним, кхе-кхе Ой, в эту игру можно вдвоём играть
чел, у тебя флаг Изр*иля юзерпике
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