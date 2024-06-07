Трамп – о Хабибе: «Очень умный парень. Его ждет большое будущее»
Дональд Трамп рассказал о встрече с Хабибом Нурмагомедовым.
«Хабиб завершил карьеру с рекордом 29-0, не проиграл ни одного раунда. Вероятно, он величайший боец всех времен. Я встретил его на турнире UFC в Нью-Джерси.
Он очень умный парень. Его ждет большое будущее», – написал в социальных сетях 45-й президент США Дональд Трамп.
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