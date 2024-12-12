В ACA назвали возможными турниры за рубежом: «Можем организовать ивенты в Казахстане и Сербии»

Асланбек Бадаев высказался о зарубежных турнирах ACA.

«Мы и сейчас можем организовать турниры в Сербии, Казахстане, Саудовской Аравии и ОАЭ. Одни дороги для нас закрываются, но открываются другие.

Еще очень важный вопрос касается перевода денежных средств. Этих проблем у нас не будет с Сербией», − сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев .

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