Экс-боец UFC Магомед Бибулатов назначен президентом АСА
Президентом ACA стал экс-боец UFC Магомед Бибулатов.
О назначении объявлено на пресс-конференции АСА. Ранее пост президента лиги занимал Майрбек Хасиев.
Бибулатов – экс-чемпион ACA в легчайшем весе. Также на его счету три боя в UFC: победа и два поражения.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: страница ВК ACA MMA
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