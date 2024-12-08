Экс-боец UFC Магомед Бибулатов назначен президентом АСА

Президентом ACA стал экс-боец UFC Магомед Бибулатов.

О назначении объявлено на пресс-конференции АСА. Ранее пост президента лиги занимал Майрбек Хасиев .

Бибулатов – экс-чемпион ACA в легчайшем весе. Также на его счету три боя в UFC: победа и два поражения.

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