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Экс-боец UFC Магомед Бибулатов назначен президентом АСА

Президентом ACA стал экс-боец UFC Магомед Бибулатов.

О назначении объявлено на пресс-конференции АСА. Ранее пост президента лиги занимал Майрбек Хасиев.

Бибулатов – экс-чемпион ACA в легчайшем весе. Также на его счету три боя в UFC: победа и два поражения.

Президент ACA Хасиев: «Пока я руковожу лигой, допинг‑контроля не будет. Это полная туфта»

Чемпион ACA Гончаров – о Яне: «UFC нужно устроить бой Петра с О’Мэлли. Умар и Мераб – очень неприятные оппоненты для него»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: страница ВК ACA MMA
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