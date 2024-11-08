Вице-президент АСА Бадаев – о схватке по грэпплингу с Сульяновым: «Анатолий, ты проиграешь»
Асланбек Бадаев высказался о грэпплинг-схватке с Анатолием Сульяновым.
«В схватке собираюсь уверенно победить. Анатолий, ты ввязался в проигрышную для себя историю, ты проиграешь. Но за твою смелость мы тебе респектуем», – сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев, который договорился с боссом Hardcore FC Анатолием Сульяновым о схватке по правилам грэпплинга. Точной даты противостояния нет.
Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости