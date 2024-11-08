Вице-президент АСА Бадаев – о схватке по грэпплингу с Сульяновым: «Анатолий, ты проиграешь»

Асланбек Бадаев высказался о грэпплинг-схватке с Анатолием Сульяновым.

«В схватке собираюсь уверенно победить. Анатолий, ты ввязался в проигрышную для себя историю, ты проиграешь. Но за твою смелость мы тебе респектуем», – сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев , который договорился с боссом Hardcore FC Анатолием Сульяновым о схватке по правилам грэпплинга. Точной даты противостояния нет.

Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»