Россиянин Пуляев проведет дебютный бой в UFC в марте-2025
Андрей Пуляев проведет дебютный бой в UFC 22 марта 2025 года.
Соперником 27-летнего бойца в среднем весе станет британец Кристиан Лерой Данкан.
27 августа Андрей Пуляев (9-2) победил американца Лиама Андерсона единогласным решением судей на претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC.
Пуляев выступал в Shlemenko Fighting Championship и RCC.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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