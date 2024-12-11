Россиянин Пуляев проведет дебютный бой в UFC в марте-2025

Андрей Пуляев проведет дебютный бой в UFC 22 марта 2025 года.

Соперником 27-летнего бойца в среднем весе станет британец Кристиан Лерой Данкан.

27 августа Андрей Пуляев (9-2) победил американца Лиама Андерсона единогласным решением судей на претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC .

Пуляев выступал в Shlemenko Fighting Championship и RCC.

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