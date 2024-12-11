Фрэнк Уоррен: «У Усика есть слабое место, которым Фьюри не пользовался. Это корпус»
Фрэнк Уоррен поделился мыслями о реванше Усика и Фьюри.
«У Усика есть слабое место, которым Тайсон не пользовался. Это его корпус, и это будет исправлено», – сказал промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.
Реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет 21 декабря.
Фрэнк Уоррен: «Когда Фьюри победит Усика, он станет лучшим боксером поколения. И никто не сможет это оспорить»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing News 24
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