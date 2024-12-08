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Умар Кремлев: «Не сомневаюсь, что Фьюри победит Усика. Он просто недооценил соперника в первом бою, как всегда»

Умар Кремлев уверен в победе Тайсона Фьюри над Александром Усиком.

«Давайте вспомним противостояние Фьюри и Деонтея Уайлдера. Вы же видели разницу между первым и вторым их поединком, так что Тайсон сейчас выиграет в реванше. Фьюри просто как всегда недооценил, а сейчас он подготовится. Он одиозный и смелый. Не сомневаюсь, что Тайсон победит», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря с Эр-Рияде.

Усик и Фьюри 21 декабря подерутся в Саудовской Аравии. Все, что об этом нужно знать

Фьюри – о первом бое с Усиком: «Это был фантастический тренировочный лагерь. Проблем не было»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Усик – Фьюри
logoУмар Кремлев
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logoТайсон Фьюри
logoАлександр Усик
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