Умар Кремлев: «Не сомневаюсь, что Фьюри победит Усика. Он просто недооценил соперника в первом бою, как всегда»

Умар Кремлев уверен в победе Тайсона Фьюри над Александром Усиком.

«Давайте вспомним противостояние Фьюри и Деонтея Уайлдера . Вы же видели разницу между первым и вторым их поединком, так что Тайсон сейчас выиграет в реванше. Фьюри просто как всегда недооценил, а сейчас он подготовится. Он одиозный и смелый. Не сомневаюсь, что Тайсон победит», – заявил президент IBA Умар Кремлев .

Напомним, Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря с Эр-Рияде.

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