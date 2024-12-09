Волков – о поражении Гану: «Не согласен с решением, мне тяжело это принять. Не думаю, что Сирилу дадут титульник»

Александр Волков рассчитывает получить титульный бой, несмотря на поражение Гану.

«Я с этим решением не согласен, мне тяжело его принять. Ни одного человека не встретил, кто бы мне в лицо сказал, что я проиграл.

Мне интересно добиться справедливости, но никто не сказал, что я уступил. Ни в самом UFC, ни болельщики, ни в интернете, где большая поддержка.

Я надеюсь, что для UFC все еще остаюсь претендентом на чемпионский бой, как если бы я этот поединок выиграл. Не думаю, что Сирилу, даже если судьи поставили галочку, дадут титульник.

Мои позиции в дивизионе не меняются. Я всем показал в UFC, что сильнее. Будем стараться решение оспорить, но понимаю, что прецедентов, когда оспаривали, не было, но подключим юристов и попытаемся сделать все возможное. Насколько я знаю, решение можно оспорить, если только сама судья признает, что она не была права, либо ее отстранят от работы», – заявил боец UFC Александр Волков .

Напомним, Сирил Ган победил Волкова раздельным решением на UFC 310.

Победу Волкова украла судья-пенсионерка. Она постоянно ошибается и уже хоронила Головкина в боксе

А Волкова точно засудили?