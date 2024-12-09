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Сирил Ган: «Хотел уйти после боя, потому что был разочарован собой»

Сирил Ган объяснил желание уйти из октагона после боя с Александром Волковым.

«Почему я хотел уйти после боя? Был разочарован своим выступлением. Я начал тренироваться еще в июле, но сломал пальцы в начале боя», – признался боец UFC Сирил Ган.

Напомним, Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310.

Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»

А Волкова точно засудили?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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Волков - Ган
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