Сирил Ган: «Хотел уйти после боя, потому что был разочарован собой»

Сирил Ган объяснил желание уйти из октагона после боя с Александром Волковым.

«Почему я хотел уйти после боя? Был разочарован своим выступлением. Я начал тренироваться еще в июле, но сломал пальцы в начале боя», – признался боец UFC Сирил Ган .

Напомним, Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310.

Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»

А Волкова точно засудили?