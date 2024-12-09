Сирил Ган: «Хотел уйти после боя, потому что был разочарован собой»
Сирил Ган объяснил желание уйти из октагона после боя с Александром Волковым.
«Почему я хотел уйти после боя? Был разочарован своим выступлением. Я начал тренироваться еще в июле, но сломал пальцы в начале боя», – признался боец UFC Сирил Ган.
Напомним, Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310.
Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости