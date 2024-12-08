Команда Волкова опротестует итоги боя с Ганом
«Мы подадим протест в Атлетическую комиссию, хотя практика таких апелляций говорит о том, что в 100% случаев их отклоняют. Это не повод для нас не попробовать пройти все законные способы опротестования и попытаться изменить эту статистику впервые.
Мы благодарны Уайту, Кэмпбеллу и всей команде промоушена за поддержку Александра после боя, и за то, что Дана и Хантер подошли и искренне высказали свое мнение о поединке лично Волкову. Зрители и фанаты должны понимать, что это не UFC назначает судей. Они не работают в организации. Этим занимается Атлетическая комиссия штата», – сказал менеджер Иван Банников.
Александр Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей на UFC 310.
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