Волков считает, что забрал три раунда против Гана: «Он играл по моим правилам. Попаданий, контроля и урона было больше у меня»
Александр Волков считает, что был лучше Сирила Гана во всех трех раундах.
«Мне показалось, что во всех трех раундах я нанес больше урона, чем Сирил. Попаданий было у меня больше, контроля больше, он играл по тем правилам, которые я ему навязал.
Вся активность была с моей стороны, поединок задавал я. Чтобы точно говорить, что я выиграл все три раунда, нужно пересмотреть бой самому. Но по ходу боя я чувствовал, что очень мало ситуаций ему отдал», – заявил боец UFC Александр Волков.
Напомним, Волков проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей на UFC 310.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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