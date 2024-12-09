Пантожа готов ждать Джонсона: «Шесть-восемь месяцев будет достаточно для подготовки»
Алешандре Пантожа дал Деметриусу Джонсону время на подготовку.
«Я даю ему шесть месяцев. Если ему нужно подготовиться, то шесть-восемь месяцев будет достаточно. Но он может драться хоть прямо сейчас», – заявил чемпион UFC Алешандре Пантожа.
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Алешандре Пантожа: «Я бы подрался с Кай Кара-Франсом. Но дайте немного времени и я выйду против Джона Джонса»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
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