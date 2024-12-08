Пантожа задушил Асакуру во втором раунде
Алешандре Пантожа защитил пояс чемпиона наилегчайшей категории UFC, победив дебютанта Кая Асакуру.
Бой закончился во втором раунде. Бразилец перевел поединок в партер и провел удушающий прием.
Видео нокаута – здесь.
Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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