Пантожа задушил Асакуру во втором раунде

Алешандре Пантожа защитил пояс чемпиона наилегчайшей категории UFC, победив дебютанта Кая Асакуру .

Бой закончился во втором раунде. Бразилец перевел поединок в партер и провел удушающий прием.

Видео нокаута – здесь .

Пантожа – после победы над Асакурой: «Это уровень UFC. Думали, какой-то японец может просто забрать пояс?»

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