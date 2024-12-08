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Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»

Сирил Ган сказал, что получил травму в начале боя с Александром Волковым.

«Всем большое спасибо за поддержку. Травма в начале боя изменила весь поединок. Мы хотели другого, но, тем не менее, рады заработанной победе», – написал в соцсетях боец UFC Сирил Ган.

Напомним, Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310.

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«Судье больше понравилось тело Гана». Волков бушует из-за поражения – UFC его поддержал

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Сирила Гана
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Волков - Ган
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