Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»
Сирил Ган сказал, что получил травму в начале боя с Александром Волковым.
«Всем большое спасибо за поддержку. Травма в начале боя изменила весь поединок. Мы хотели другого, но, тем не менее, рады заработанной победе», – написал в соцсетях боец UFC Сирил Ган.
Напомним, Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310.
Победу Волкова украла судья-пенсионерка, которая постоянно ошибается. Уже хоронила Головкина в боксе
«Судье больше понравилось тело Гана». Волков бушует из-за поражения – UFC его поддержал
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Сирила Гана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости