Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»

Сирил Ган сказал, что получил травму в начале боя с Александром Волковым.

«Всем большое спасибо за поддержку. Травма в начале боя изменила весь поединок. Мы хотели другого, но, тем не менее, рады заработанной победе», – написал в соцсетях боец UFC Сирил Ган .

Напомним, Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310.

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