Умар Кремлев: «Hardcore сказали, что пойдут в другую федерацию – этого не будет!»
Умар Кремлев сообщил, что турнир Hardcore FC 26 октября не состоится.
«Hardcore сказали, что пойдут в другую федерацию – этого не будет! Мы этого не позволим. В таком формате организация не будет работать нигде. Они вернутся только тогда, когда наведут у себя порядок», – сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.
26 октября лига Hardcore FC проведет турнир в Новосибирске.
14 октября Федерация бокса России лишила Hardcore лицензий на проведение турниров по боксу и кулачным боям.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: телеграм-канал Mash
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