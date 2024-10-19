Умар Кремлев: «Hardcore сказали, что пойдут в другую федерацию – этого не будет!»

Умар Кремлев сообщил, что турнир Hardcore FC 26 октября не состоится.

«Hardcore сказали, что пойдут в другую федерацию – этого не будет! Мы этого не позволим. В таком формате организация не будет работать нигде. Они вернутся только тогда, когда наведут у себя порядок», – сказал президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев .

26 октября лига Hardcore FC проведет турнир в Новосибирске.

14 октября Федерация бокса России лишила Hardcore лицензий на проведение турниров по боксу и кулачным боям.

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