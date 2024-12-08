Ган – о бое с Волковым: «Не доволен выступлением, но судьи решили, что я лучше»
Сирил Ган прокомментировал победу над Александром Волковым.
«Я не доволен выступлением, оказался в опасной позиции, сломал пальцы на ноге после первого же удара. Очень расстроен, но судьи решили, что я лучше», – сказал Сирил Ган.
Ган покинул октагон сразу после того, как его объявили победителем, но вернулся на интервью.
Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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