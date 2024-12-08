Ган – о бое с Волковым: «Не доволен выступлением, но судьи решили, что я лучше»

Сирил Ган прокомментировал победу над Александром Волковым.

«Я не доволен выступлением, оказался в опасной позиции, сломал пальцы на ноге после первого же удара. Очень расстроен, но судьи решили, что я лучше», – сказал Сирил Ган .

Ган покинул октагон сразу после того, как его объявили победителем, но вернулся на интервью.

Сирил Ган победил Александра Волкова раздельным решением на UFC 310