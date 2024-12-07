Кай Асакура: «Я здесь, чтобы снова сделать наилегчайший дивизион UFC великим»

Кай Асакура рассказал о цели перехода в UFC.

«Я здесь, чтобы снова сделать наилегчайший дивизион UFC великим», – заявил дебютант промоушена Кай Асакура .

Напомним, в ночь на 8 декабря Асакура проведет титульный бой с Алешандре Пантожей .

Битвы взглядов перед UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг

Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?