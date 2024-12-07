Кай Асакура: «Я здесь, чтобы снова сделать наилегчайший дивизион UFC великим»
Кай Асакура рассказал о цели перехода в UFC.
«Я здесь, чтобы снова сделать наилегчайший дивизион UFC великим», – заявил дебютант промоушена Кай Асакура.
Напомним, в ночь на 8 декабря Асакура проведет титульный бой с Алешандре Пантожей.
Битвы взглядов перед UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг
Отжимается по 1,5 тысячи раз и спит три часа в сутки. Евлоев вообще человек?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости