Бивол подал в суд на бывшую жену за оскорбление чести и достоинства

Дмитрий Бивол обратился в суд с заявлением против бывшей жены Екатерины.

«Когда ты бывшая супруга… Сидела в прокуратуре: Дима и его мать подали на меня в общей сложности пять заявлений», − написала в соцсетях Екатерина Бивол, приложив фотографию заявления, в котором Дмитрий Бивол обвиняет бывшую жену в оскорблении чести и достоинства.

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