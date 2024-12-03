Бивол подал в суд на бывшую жену за оскорбление чести и достоинства
Дмитрий Бивол обратился в суд с заявлением против бывшей жены Екатерины.
«Когда ты бывшая супруга… Сидела в прокуратуре: Дима и его мать подали на меня в общей сложности пять заявлений», − написала в соцсетях Екатерина Бивол, приложив фотографию заявления, в котором Дмитрий Бивол обвиняет бывшую жену в оскорблении чести и достоинства.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Екатерины Бивол
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