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Директор «Нашего Дела» Гулян: «Бой Волкова с Ганом будет похож на поединок с Павловичем»

Армен Гулян считает, что Волков победит Гана.

«В поединке с Ганом мы увидим что-то похожее на то, что у Волкова было с Сергеем Павловичем. Волков выйдет победителем, потому что он делает выводы и развивается. Как спортсмен он растет, что не может не радовать.

Мне кажется, что Волкову даже не надо залезать в голову Гану. Туда уже залезли предыдущие соперники француза, которые его повергли», – сказал спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян.

Напомним, Александр Волков и Сирил Ган проведут реванш в ночь на 8 декабря на UFC 310.

Битвы взглядов перед UFC 310: Рахмонов – Гэрри, Волков – Ган, Евлоев – Стерлинг

UFC 310: Ган – Волков, Евлоев – Стерлинг, Шавкат – Гэрри и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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Волков - Ган
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