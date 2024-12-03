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Махачев − о завершении карьеры: «Годы не предел, Бетербиеву 39 лет, а он лучший. Если пойму, что остановился, то завяжу»

Ислам Махачев не знает, когда завершит карьеру.

«Страшно ли остановиться в развитии? Не сказал бы. Если почувствую, что это случилось, то пора завязывать.

Есть ли порог? Нет, я ничего в этим не связываю. Бетербиеву 39 лет, а он лучший в мире. Года не предел, у меня вообще нет никаких цифр.

Я тренируюсь с большим количеством молодых ребят в зале. Если я буду видеть, что не тяну уже, что они меня догоняют, перегоняют, то зачем мне себя мучить? Я остановлюсь», − сказал 33-летний чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Махачев − о бойцовском стиле: «Я не базовый борец. У меня бокс на уровне»

Махачев − о Топурии: «Он ничего выходящего за рамки не делает, но 100% у меня с ним будет разговор»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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