Махачев − о завершении карьеры: «Годы не предел, Бетербиеву 39 лет, а он лучший. Если пойму, что остановился, то завяжу»
Ислам Махачев не знает, когда завершит карьеру.
«Страшно ли остановиться в развитии? Не сказал бы. Если почувствую, что это случилось, то пора завязывать.
Есть ли порог? Нет, я ничего в этим не связываю. Бетербиеву 39 лет, а он лучший в мире. Года не предел, у меня вообще нет никаких цифр.
Я тренируюсь с большим количеством молодых ребят в зале. Если я буду видеть, что не тяну уже, что они меня догоняют, перегоняют, то зачем мне себя мучить? Я остановлюсь», − сказал 33-летний чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Махачев − о бойцовском стиле: «Я не базовый борец. У меня бокс на уровне»
Махачев − о Топурии: «Он ничего выходящего за рамки не делает, но 100% у меня с ним будет разговор»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости