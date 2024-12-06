Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган

В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310, в главном карде которого пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым .

В 2021 году Ган победил Волкова единогласным решением судей в мейн-ивенте турнира UFC Fight Night.

Ган − о прогрессе Волкова: «Не увидел ничего особенного в его бою с Павловичем»

Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»