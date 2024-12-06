Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган
В ночь на 8 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 310, в главном карде которого пройдет поединок в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Александром Волковым.
В 2021 году Ган победил Волкова единогласным решением судей в мейн-ивенте турнира UFC Fight Night.
Ган − о прогрессе Волкова: «Не увидел ничего особенного в его бою с Павловичем»
Волков − о бое с Джонсом: «Джон не будет драться со мной, он принимает только суперпоединки»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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