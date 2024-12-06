Ган − о Волкове: «У Александра очень тяжелые удары, это большой парень»
Сирил Ган назвал тяжелыми удары Александра Волкова.
«Я уже протестировал силу Волкова. У него очень тяжелые удары, это большой парень. Но у меня тоже хороший удар, мы тяжеловесы. Это нормально», − сказал тяжеловес UFC Сирил Ган, который в ночь на 8 декабря подерется с Александром Волковым.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC Eurasia
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