Ган − о Волкове: «У Александра очень тяжелые удары, это большой парень»

Сирил Ган назвал тяжелыми удары Александра Волкова.

«Я уже протестировал силу Волкова. У него очень тяжелые удары, это большой парень. Но у меня тоже хороший удар, мы тяжеловесы. Это нормально», − сказал тяжеловес UFC Сирил Ган, который в ночь на 8 декабря подерется с Александром Волковым .

Битвы взглядов UFC 310: Волков − Ган