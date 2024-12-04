Шавкат Рахмонов: «Гэрри не опубликовал концовку нашего спарринга, где он сдается после удушения»

Шавкат Рахмонов рассказал о спарринге с Иэном Гэрри.

«Его жена спросила меня, может ли она снять спарринг на видео. Я согласился, но они не спросили, могут ли они это опубликовать. Интересно, почему они не опубликовали концовку спарринга, где он сдается после удушения», – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов .

Волков и Рахмонов идут за титулом, Евлоев подерется с экс-чемпионом. Онлайн UFC 310 в Лас-Вегасе

Иэн Гэрри намерен стать двойным чемпионом UFC: «Сначала я разберусь с Шавкатом, заберу пояс, а затем отберу титул у Чимаева»