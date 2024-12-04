Шавкат Рахмонов: «Гэрри не опубликовал концовку нашего спарринга, где он сдается после удушения»
Шавкат Рахмонов рассказал о спарринге с Иэном Гэрри.
«Его жена спросила меня, может ли она снять спарринг на видео. Я согласился, но они не спросили, могут ли они это опубликовать. Интересно, почему они не опубликовали концовку спарринга, где он сдается после удушения», – сказал боец UFC Шавкат Рахмонов.
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Иэн Гэрри намерен стать двойным чемпионом UFC: «Сначала я разберусь с Шавкатом, заберу пояс, а затем отберу титул у Чимаева»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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