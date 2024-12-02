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Алексей Олейник: «Волкову по силам взять реванш у Гана, у него больше опыта»

Алексей Олейник поделился мнением о реванше Александра Волкова и Сириля Гана.

«Сейчас Саше по силам взять реванш. Сириль – молодой и разносторонний боец. Но у Александра больше опыта. В их первом бою Ган выиграл благодаря своей разнообразности и заряженности. Сейчас Саша подрос, провел сильные бои с хорошими геймпланами. Он в прекрасном психологическом состоянии», – сказал бывший боец UFC Алексей Олейник.

Реванш Волкова и Гана пройдет 8 декабря на UFC 310 в Лас-Вегасе.

Волков и Рахмонов идут за титулом, Евлоев подерется с экс-чемпионом. Онлайн UFC 310 в Лас-Вегасе

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight.ru
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Волков - Ган
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